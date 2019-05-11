Ночью в центре Саратова на бульваре по Рахова перевернулась «Нива»
Внедорожник снес ограждение аллеи
Авария на Рахова. Фото соцсетей
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Рано утром 11 мая в центре Саратова перевернулся автомобиль.
ВАЗ – 2131 на большой скорости вынесло на пешеходную зону бульвара на улице Рахова недалеко от пересечения с Белоглинской.
Автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Прибывшие спасатели извлекли водителя и передали его медикам.
Благодаря тому, что ДТП произошло около 5 утра, на тротуаре, куда вынесло искореженный забор, не было прохожих.
ИСТОЧНИК KP.RU