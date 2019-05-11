Ночью в центре Саратова на бульваре по Рахова перевернулась «Нива»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-11T09:59:04+03:00

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Рано утром 11 мая в центре Саратова перевернулся автомобиль.

ВАЗ – 2131 на большой скорости вынесло на пешеходную зону бульвара на улице Рахова недалеко от пересечения с Белоглинской.

Автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Прибывшие спасатели извлекли водителя и передали его медикам.

Благодаря тому, что ДТП произошло около 5 утра, на тротуаре, куда вынесло искореженный забор, не было прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU