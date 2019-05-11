Грабитель в Вольске напал с ножом на ожидавшего клиентов таксиста
Нападение произошло ночью
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Ночью 10 мая в Вольске Саратовской области 35-летний таксист стал жертвой грабителя.
как сообщили КП-Саратов в ГУ МВД области, около трех часов ночи неизвестный мужчина, угрожая ножом, заставил отдать ему 700 рублей, которые были при себе у таксиста. В это время он в своей «Ладе Калина» ожидал пассажиров у подъезда дома по улице Ярославская.
Таксист сразу же обратился в полицию.
По подозрению в преступлении задержан и доставлен в участок 23-летний ранее не судимый мужчина. Возбуждено дело о грабеже, обвиняемого посадили под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU