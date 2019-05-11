2019-05-11T10:45:11+03:00
Происшествия

Грабитель в Вольске напал с ножом на ожидавшего клиентов таксиста

Нападение произошло ночью
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью 10 мая в Вольске Саратовской области 35-летний таксист стал жертвой грабителя.

как сообщили КП-Саратов в ГУ МВД области, около трех часов ночи неизвестный мужчина, угрожая ножом, заставил отдать ему 700 рублей, которые были при себе у таксиста. В это время он в своей «Ладе Калина» ожидал пассажиров у подъезда дома по улице Ярославская.

Таксист сразу же обратился в полицию.

По подозрению в преступлении задержан и доставлен в участок 23-летний ранее не судимый мужчина. Возбуждено дело о грабеже, обвиняемого посадили под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова до утра воскресенья не будет воды
В вольском районе Renault Sandero слетел с трассы и перевернулся
В Заводском районе Саратова поезд сбил машину на переезде
Скончался мужчина, которого вместе с женщиной сбил микроавтобус на Кумыске
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Марксом
Степные пожары полыхали накануне в Ершовском районе
В многоэтажке на Блинова произошел пожар
В Саратове впервые пройдет акция «Неделя без разводов»
ГИБДД: Пассажирка автобуса в Саратове сама виновна в своем падении
Виновником аварии с младенцем в Саратове признан водитель «десятки»
С охраняемой парковки в Саратове угнали скутер
Ночью в центре Саратова на бульваре по Рахова перевернулась «Нива»
Два человека погибли в перевернувшейся Toyota под Калининском
В аварии с междугородным автобусом под Саратовом погибли два человека
На Волге у Саратова спасены три человека
В Саратове сохраняется жара
На трассе под Калининском погибли водитель и пассажир иномарки
Сельхозярмарки на Театральной площади не будет
В сентябре начнется снос бараков в Елшанке
Жители бараков на Елшанской просят Володина помочь с появлением сетевых магазинов
Под Саратовом задержан очередной браконьер в сетями и карасями