Жители бараков на Елшанской просят Володина помочь с появлением сетевых магазинов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-10T14:52:22+03:00

Поблизости от микрорайона есть только рынок

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в поселок Елшанка Ленинского района Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он посетил барак на улице Елшанская, 22, жильцы которого также попросили помочь им в переселении.

Здесь живут семь семей. По словам Володина, все они получат новое жилье. При этом площадь новых квартир планируется больше, чем их нынешних. Жеребьевка для очередной части переселенцев должна состояться на следующей неделе.

Кроме того, рядом с новым домом для переселенцев из бараков, который возводится в рамках благотворительного проекта Володина, появятся поликлиника.

Одна из жительниц попросила посодействовать с развитием инфраструктуры. По ее словам, поблизости есть только рынок на улице Буровая, но хотелось бы, чтобы появился сетевой магазин.

- Будет дом, сделаем и благоустройство в рамках федеральной программы. Приведем в порядок территорию, – отметил Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708026" frameborder="0"></iframe> Володин посетил жителей барака в Елшанке.

ИСТОЧНИК KP.RU