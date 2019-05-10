В Елшанке расселят еще один барак

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-10T14:32:29+03:00

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Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, сегодня, 10 мая, запланировал посещение стройплощадки многоквартирного дома в Елшанке, который возводят для переселенцев из аварийных бараков.

Ранее дома барачного типа строили в 40-х годах прошлого века для временного проживания. Сейчас многие из них сильно обветшали, но их не включили в программу по аварийному переселению жилья. Причина в том, что признали их таковыми после 1 января 2012 года, хотя по состоянию домов это можно было сделать гораздо раньше.

К председателю Госдумы обращались жители с просьбой помочь в решении проблемы, и Вячеслав Володин откликнулся. Он организовал благотворительный проект по строительству дома для переселенцев. Объект должен быть сдан уже в августе 2019 года, и 690 человек из 23 аварийных бараков получат новое жилье, сделанное «под ключ».

Напомним, распределение квартир по жеребьевке прошло в апреле.

Сейчас на очереди остались строительно-монтажные и фасадные работы.

Кроме того, уже в процессе строительства жители еще нескольких бараков обратились к Володину с просьбой включить их в проект. Например, дома №22 по улице Елшанская. Изначально дом был рассчитан на переселение 254 человек, а сейчас цифра приблизилась к 700.

ИСТОЧНИК KP.RU