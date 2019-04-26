Номера квартир в новом доме в Елшанке тянул из барабана 9-летний местный житель

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-26T18:52:34+03:00

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В ФОКе гимназии №89 Ленинского района Саратова сегодня, 26 апреля, прошла жеребьевка по распределению квартир в доме построенном по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина. Приходивших на жеребьевку местных жителей встречали учителя и руководитель приемной Вячеслава Володина Татьяна Ерохина. В процессе строительства дома она бывала здесь почти каждый день, контролируя все этапы стройки.

Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", все участники были разбиты на 14 групп по числу комнат и площади жилья. Всего в доме 239 квартир: 1-комнатных - 95, 2-комнатных - 88, 3-комнатных - 50, 4-комнатных -4, 5-комнатных - 2.

К началу процесса жеребьевки успел приехать мэр Саратова Михаил Исаев. Он только что закончил доклад на заседании в правительстве по обманутым дольщикам.

Мэр Исаев приехал на жеребьевкуФото: Екатерина Семенова

Среди однокомнатных квартир одну из квартир на первом этаже вне жеребьевки закрепили за инвалидом по его просьбе. У присутствующих возражений не было.

По регламенту все конверты с номерами квартир и ордерами были заложены в барабан. Перед началом процедуры жильцы поспорили, кто будет вынимать их из барабана. Некоторые хотели вытащить своей рукой - "счастливой". Однако было решено, что это будет делать 9-летний Даниил, будущий житель дома.

После получения ордера новоселы покидали зал со словами благодарности. Нина Арутюнян, которая стала обладательницей однушки на третьем этаже, заявила, что до последнего не верила, что это произойдет.

Нина Арутюнян с дочерьюФото: Екатерина Семенова

- Я очень рада. Дай бог здоровья всем, кто все организовал. Оказывается справедливость есть. Я не ходила на встречи с Володиным, так как знаю, что если он пообещал, то все будет сделано, - сказала она.

Ее дочь также получила квартиру в этом доме на 7 этаже.

Завтра бывшие жители бараков на основании полученного ордера смогут осмотреть свое новое будущее жильё.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705632" frameborder="0"></iframe> Жеребьевка квартир для жителей бараков вновом доме по благотворительному проекту Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU