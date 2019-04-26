2019-04-26T18:52:34+03:00
Общество

Номера квартир в новом доме в Елшанке тянул из барабана 9-летний местный житель

В Елшанке прошла жеребьевка квартир в новом доме, построенном по благотворительному проекту Вячеслава Володина [видео]
Екатерина Семенова
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9-летний Даниил роздал своим будущим соседям счастливые номера9-летний Даниил роздал своим будущим соседям счастливые номераФото: Екатерина Семенова
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В ФОКе гимназии №89 Ленинского района Саратова сегодня, 26 апреля, прошла жеребьевка по распределению квартир в доме построенном по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина. Приходивших на жеребьевку местных жителей встречали учителя и руководитель приемной Вячеслава Володина Татьяна Ерохина. В процессе строительства дома она бывала здесь почти каждый день, контролируя все этапы стройки.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", все участники были разбиты на 14 групп по числу комнат и площади жилья. Всего в доме 239 квартир: 1-комнатных - 95, 2-комнатных - 88, 3-комнатных - 50, 4-комнатных -4, 5-комнатных - 2.

К началу процесса жеребьевки успел приехать мэр Саратова Михаил Исаев. Он только что закончил доклад на заседании в правительстве по обманутым дольщикам.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Мэр Исаев приехал на жеребьевку Фото: Екатерина Семенова

Мэр Исаев приехал на жеребьевкуФото: Екатерина Семенова

Среди однокомнатных квартир одну из квартир на первом этаже вне жеребьевки закрепили за инвалидом по его просьбе. У присутствующих возражений не было.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

По регламенту все конверты с номерами квартир и ордерами были заложены в барабан. Перед началом процедуры жильцы поспорили, кто будет вынимать их из барабана. Некоторые хотели вытащить своей рукой - "счастливой". Однако было решено, что это будет делать 9-летний Даниил, будущий житель дома.

После получения ордера новоселы покидали зал со словами благодарности. Нина Арутюнян, которая стала обладательницей однушки на третьем этаже, заявила, что до последнего не верила, что это произойдет.

Нина Арутюнян с дочерью Фото: Екатерина Семенова

Нина Арутюнян с дочерьюФото: Екатерина Семенова

- Я очень рада. Дай бог здоровья всем, кто все организовал. Оказывается справедливость есть. Я не ходила на встречи с Володиным, так как знаю, что если он пообещал, то все будет сделано, - сказала она.

Ее дочь также получила квартиру в этом доме на 7 этаже.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Завтра бывшие жители бараков на основании полученного ордера смогут осмотреть свое новое будущее жильё.

Жеребьевка квартир для жителей бараков вновом доме по благотворительному проекту Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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