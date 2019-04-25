Напротив правительства в Саратове спиливают многолетние ели
Вместо них появятся молодые деревья
Фото: Александр Вольный
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В Саратове сегодня, 25 апреля, на Театральной площади, напротив здания правительства области, спиливают многолетние ели.
Фото: Александр Вольный
Работы ведут сотрудники МБУ «Служба благоустройства города». Обрезать старые деревья пришлось из-за риска обрушения.
Фото: Александр Вольный
Напомним, на Театральной площади вместо них посадят молодые деревья высотой около 3 м.
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Напротив правительства в Саратове спиливают многолетние ели.
ИСТОЧНИК KP.RU