СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-25T10:39:20+03:00

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В Саратове сегодня, 25 апреля, на Театральной площади, напротив здания правительства области, спиливают многолетние ели.

Фото: Александр Вольный

Работы ведут сотрудники МБУ «Служба благоустройства города». Обрезать старые деревья пришлось из-за риска обрушения.

Фото: Александр Вольный

Напомним, на Театральной площади вместо них посадят молодые деревья высотой около 3 м.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705253" frameborder="0"></iframe> Напротив правительства в Саратове спиливают многолетние ели.

ИСТОЧНИК KP.RU