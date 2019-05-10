2019-05-10T07:05:58+03:00
Общество

Вячеслав Володин обсудит сохранение краеведческого музея в Вольске

Музей приостановил деятельность с 2011 года из-за аварийного состояния
Екатерина Семенова
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Вольский краеведческий музейВольский краеведческий музей
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 10 мая, работает в Вольске Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первым пунктом программы Володин посетит краеведческий музей.

Ранее вольская общественность обратилась к председателю Государственной Думы с просьбой оказать помощь в реставрации корпуса отдела истории, работа которого была приостановлена 8 лет назад из-за состояния здания.

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О сохранении историко-культурного наследия говорили в Саратове на встрече Володина с музейными работниками и краеведами.

Здание построено в 1810 году купцом В.М. Мясниковым. В 1840 году здание выкуплено городом для размещения магистрата. С 1872 по 1918 годы здесь заседала городская Дума и городская Управа. 7 ноября 1920 года в здании открылся художественный культурно-исторический музей, ныне – отдел истории Вольского краеведческого музея. В мае 1992 года здание отдела истории краеведческого музея было передано в муниципальную собственность. Общая площадь здания отдела истории – 718,7 кв. м. Количество этажей – три. С апреля 2011 года музей приостановил свою деятельность, так как здание находится в аварийном состоянии и требует ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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