2019-05-08T12:30:35+03:00
Общество

В школах Калининского района дети не могли полноценно заниматься физкультурой

У них не было спортинвентаря
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Прокуратура Калининского района выявила нарушения исполнения образовательными организациями района законодательства в сфере физической культуры и спорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в трех школах района дети не могли заниматься физкультурой как положено, поскольку в кабинетах не было каната для лазанья, спортивного мата и гимнастического коня.

Суд удовлетворил требования прокурора о необходимости приобрести инвентарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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