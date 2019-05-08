В школах Калининского района дети не могли полноценно заниматься физкультурой
У них не было спортинвентаря
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Прокуратура Калининского района выявила нарушения исполнения образовательными организациями района законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в трех школах района дети не могли заниматься физкультурой как положено, поскольку в кабинетах не было каната для лазанья, спортивного мата и гимнастического коня.
Суд удовлетворил требования прокурора о необходимости приобрести инвентарь.
ИСТОЧНИК KP.RU