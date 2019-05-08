Награды и почетные звания получили директор театра, работники музея, летчик и ректор вуза
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность художественный руководитель Балашовского драматического театра Владимир Попов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Художнику-реставратору музея им. А.Н.Радищева Ирине Абрамовой и главному хранителю фондов музея краеведения Марине Провоторовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Сергею Наумову, директору Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г.В.Плеханова за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» присвоено Владимиру Васильеву – пилоту-инспектору Краснокутского летного училища гражданской авиации.
ИСТОЧНИК KP.RU