Юные саратовские гандболисты обыграли команду Московской области

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-08T09:54:01+03:00

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Накануне, 7 мая, на финальных соревнованиях по гандболу среди юношей 2004 г.р. прошел второй игровой день. Сборная Саратовской области встречалась с сильной командой Московской области.

Итог первой половины встречи 12:8 в пользу Саратовской области. Во втором тайме наши ребята удержали преимущество и одержали вторую победу на турнире 23:20.

Этот успех позволил досрочно обеспечить волжанам выход в следующий раунд соревнований.

В среду, 8 мая, в 14:30 состоится матч Саратовская область — Санкт-Петербург (Приморская).

ИСТОЧНИК KP.RU