За сутки в Саратовской области в кювет слетели четыре автомобиля
За минувшие сутки сразу четыре автомобиля в разных районах Саратовской области слетели в кювет. В результате этих аварий пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
В селе Большой Мелик Балашовского района 41-летний мужчина на Volkswagen Polo слетел в кювет. пострадала его 20-летняя пассажирка, которую пришлось отправить в больницу.
В Пугачевском районе в селе Жестянка 47-летний рулевой «Лады Калина» в 16.15 съехал в кювет и там врезался в опору линии электропередач. Его 22-летний пассажир получил травмвы.
Еще два съезда в кювет произошли по вине женщин-водителей. Но в этих авариях пострадали не пассажиры, а сами водители.
На подъезде к селу Идолга в Татищевском районе 30-летняя автолюбительница опрокинулась в кювет на Daewoo Matiz.
Пришлось госпитализировать 66-летнюю водительницу ВАЗ-21121, которая также съехала в кювет и перевернулась. Авария случилась на 234 км трассы Самара – Волгоград в Балаковском районе в 19.12.
При этом ни заморозков, ни сильных дождей в регионе не отмечалось.
ИСТОЧНИК KP.RU