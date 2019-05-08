2019-05-08T09:24:35+03:00
Происшествия

За сутки в Саратовской области в кювет слетели четыре автомобиля

Водители-мужчины покалечили пассажиров, водители женщины пострадали сами
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За минувшие сутки сразу четыре автомобиля в разных районах Саратовской области слетели в кювет. В результате этих аварий пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.

В селе Большой Мелик Балашовского района 41-летний мужчина на Volkswagen Polo слетел в кювет. пострадала его 20-летняя пассажирка, которую пришлось отправить в больницу.

В Пугачевском районе в селе Жестянка 47-летний рулевой «Лады Калина» в 16.15 съехал в кювет и там врезался в опору линии электропередач. Его 22-летний пассажир получил травмвы.

Еще два съезда в кювет произошли по вине женщин-водителей. Но в этих авариях пострадали не пассажиры, а сами водители.

На подъезде к селу Идолга в Татищевском районе 30-летняя автолюбительница опрокинулась в кювет на Daewoo Matiz.

Пришлось госпитализировать 66-летнюю водительницу ВАЗ-21121, которая также съехала в кювет и перевернулась. Авария случилась на 234 км трассы СамараВолгоград в Балаковском районе в 19.12.

При этом ни заморозков, ни сильных дождей в регионе не отмечалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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