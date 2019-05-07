«Протон-Саратов» оштрафован еще на 400 тысяч рублей
Исполком всероссийской федерации волейбола на своем заседании 6 мая принял решение оштрафовать женскую волейбольную команду «Протон-Саратов» на 400 тысяч рублей.
Штраф наложен за отсутствие видеотрансляции матчей переходного турнира с нижегородской «Спартой». Игры прошли 4 и 5 мая в ФОК «Звездный» и завершились победой саратовской команды. После первой игры волейболистка «Спарты» Регина Мороз выступила с видеообращением в Инстаграм по поводу качества судейства в матче. По ее мнению, с заряженностью судей мог быть связан факт отсутствия трансляции.
Тренерский штаб «Спарта» вел показ игры через сотовый телефон.
При этом в ходе чемпионата России нормальная трансляция матчей в Саратове велась.
Напомним, общий объем штрафов команды «Протон-Саратов», которая финансируется в основном за счет областного бюджета, в текущем сезоне уже подбирается к 2,5 млн рублей.
Саратовская команда заняла последнее, 12 место в Суперлиге и играет с нижегородской «Спартой» за право остаться в этом турнире. Следующий матч пройдет 11 мая в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU