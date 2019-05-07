2019-05-07T14:48:29+03:00
Общество

Саратовцы вошли в топ-20 самых активных пользователей Telegram

В Саратовской области 135 тыс. пользователей мессенджера Telegram
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Саратовская область вошла в топ-20 по количеству пользователей TelegramСаратовская область вошла в топ-20 по количеству пользователей TelegramФото: Александр Уриевский
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Разработанный Павлом Дуровым Telegram, как инструмент для общения, который российские власти пытаются блокировать, стал в Саратовской области очень популярным.

В регионе зафиксировано 135 тыс. пользователей мессенджера Telegram, или 0,9% от всех установивших программу. Это 18 место по России. В лидерах Москва (35,6%), Санкт-Петербург (13,3%) Свердловская область (3,3%).

Всего в России проживают 73% пользователей, это приблизительно 15 млн человек.

Исследование аудитории в 2019 году опубликовал сайт аналитики мессендежера Telegram Analytics.

Мужчин в саратовском сегменте «телеги» более 92 тыс., 43 тыс. женщин. Самая большая возрастная группа – люди в возрасте от 24 до 34 лет, их 42 тыс.

Более тысячи пользователей Telegram в Саратовской области отметили свой доход как "выше 300 тыс. рублей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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