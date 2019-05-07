Саратовцы вошли в топ-20 самых активных пользователей Telegram
Разработанный Павлом Дуровым Telegram, как инструмент для общения, который российские власти пытаются блокировать, стал в Саратовской области очень популярным.
В регионе зафиксировано 135 тыс. пользователей мессенджера Telegram, или 0,9% от всех установивших программу. Это 18 место по России. В лидерах Москва (35,6%), Санкт-Петербург (13,3%) Свердловская область (3,3%).
Всего в России проживают 73% пользователей, это приблизительно 15 млн человек.
Исследование аудитории в 2019 году опубликовал сайт аналитики мессендежера Telegram Analytics.
Мужчин в саратовском сегменте «телеги» более 92 тыс., 43 тыс. женщин. Самая большая возрастная группа – люди в возрасте от 24 до 34 лет, их 42 тыс.
Более тысячи пользователей Telegram в Саратовской области отметили свой доход как "выше 300 тыс. рублей".
ИСТОЧНИК KP.RU