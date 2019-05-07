2019-05-07T12:15:39+03:00
Общество

Панков с балаковцами посетил благоустроенное кладбище

На сегодня территория захоронений в старой части города приведена в порядок
Ольга Муравлёва
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Депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале пост об осмотре кладбища в Балакове.

- С ветеранами Балаково и жителями, поднявшими проблему необустроенности воинских захоронений, осмотрели сегодня кладбище в старой части города. Здесь покоятся многие участники Великой Отечественной войны, в том числе, Герои Советского Союза. Трагедия в том, что было проявлено равнодушие к памяти людей, городские службы не убрали территорию к Радонице и к Дню Победы. Такое отношение недопустимо. Надо бережно хранить память о подвигах земляков. Правильно говорят: если не знаешь своего прошлого, то у тебя нет будущего.

На сегодня территория кладбища приведена в порядок, мусор вывезен. 9 мая жители смогут прийти почтить память своих родных и близких. Поблагодарил балаковцев за неравнодушное отношение к памяти наших защитников. Будем и дальше поднимать острые проблемы жителей, добиваться справедливости.

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Отмечу, архивные документы по захоронениям утрачены. Но молодое поколение балаковцев ведет поисковую работу, помогает восстановить имена героических земляков обращаясь в военные архивы. Ребята из центра военно-патриотического воспитания «Набат» рассказали о том, как установили имена четырех бойцов, умерших от ран на балаковской земле и захороненных здесь. Это Иван Дмитриевич Кочуров, Алексей Васильевич Логинов, Георгий Дмитриевич Неупокоев и Николай Григорьевич Фомин, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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