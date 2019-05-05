Панков: Планирую с балаковцами осмотреть территорию кладбища

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-05T15:19:35+03:00

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Депутат Государственной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- В преддверии Дня Победы жители Балаково рассказали в соцсетях о ситуации на первом городском кладбище. О том, что не приведена в порядок территория, могилы ветеранов. Такое отношение недопустимо. Связался с главами города и района, они возьмут проблему на контроль. «Молодая Гвардия» тоже не останется в стороне от благоустройства воинских захоронений. 7 мая буду писать «Диктант Победы» в Балаково. Планирую с жителями осмотреть территорию кладбища, убедиться, что к Дню Победы она будет благоустроена. Чтобы люди могли почтить память своих близких, участников войны и тружеников тыла, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU