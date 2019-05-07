Саратовцы с раннего утра штурмуют автобусы на кладбища

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-07T08:25:31+03:00

Саратовцы ждут автобуса до кладбища в длинной очереди Фото: Екатерина Семенова

Дороги в центре города свободны от пробок

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В Саратове сегодня выходной день в связи с Радоницей — днем особого поминовения усопших.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», многие организации сегодня не работают, для того, чтобы жители могли посетить кладбища.

В связи с этим организовано автобусное сообщение с захоронениями в Елшанке и Увеке. Автобусы туда отправляются с 3-й Дачной и от стадиона «Волга».

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», на площади Ленина с самого утра наблюдается ажиотаж — очередь на автобус протянулась на несколько десятков метров.

При этом заторы на дорогах существенно сократились. Основные направления практически свободны, а вот трасса на кладбище в Елшанке парализована.

Дороги свободны, кроме той, что ведет в Елшанку. Скрин Яндекс. карты

ИСТОЧНИК KP.RU