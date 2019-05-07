Саратовцы с раннего утра штурмуют автобусы на кладбища
В Саратове сегодня выходной день в связи с Радоницей — днем особого поминовения усопших.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», многие организации сегодня не работают, для того, чтобы жители могли посетить кладбища.
В связи с этим организовано автобусное сообщение с захоронениями в Елшанке и Увеке. Автобусы туда отправляются с 3-й Дачной и от стадиона «Волга».
Как отметил корреспондент «КП-Саратов», на площади Ленина с самого утра наблюдается ажиотаж — очередь на автобус протянулась на несколько десятков метров.
При этом заторы на дорогах существенно сократились. Основные направления практически свободны, а вот трасса на кладбище в Елшанке парализована.
Дороги свободны, кроме той, что ведет в Елшанку. Скрин Яндекс. карты
ИСТОЧНИК KP.RU