На Радоницу в Саратове будут ходить автобусы
Проехать на территорию смогут только ветераны и инвалиды
От 3-й Дачной будут ходить автобусы до Елшанских кладбищФото: Екатерина Семенова
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В Саратове на Радоницу будут работать дополнительные автобусы.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в День поминовения усопших общественный транспорт повезет всех желающих на кладбища.
7 мая с семи часов утра автобусы будут курсировать от площади Ленина до кладбищ в Елшанке, от стадиона «Волга» — до Увекского. Там будут организованы ярмарки и места торговли ритуальными принадлежностями.
Беспрепятственно проехать на территорию на автомобиле смогут ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды.
ИСТОЧНИК KP.RU