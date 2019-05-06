На Радоницу в Саратове будут ходить автобусы

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-06T12:51:11+03:00

От 3-й Дачной будут ходить автобусы до Елшанских кладбищ Фото: Екатерина Семенова

Проехать на территорию смогут только ветераны и инвалиды

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В Саратове на Радоницу будут работать дополнительные автобусы.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в День поминовения усопших общественный транспорт повезет всех желающих на кладбища.

7 мая с семи часов утра автобусы будут курсировать от площади Ленина до кладбищ в Елшанке, от стадиона «Волга» — до Увекского. Там будут организованы ярмарки и места торговли ритуальными принадлежностями.

Беспрепятственно проехать на территорию на автомобиле смогут ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU