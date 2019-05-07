Житель Энгельса забил пенсионерку чайником

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-07T08:23:52+03:00

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Следователи в Энгельсе Саратовской области передали в прокуратуру материалы уголовного дела на 61-летнего местного жителя, который в ходе пьяной ссоры забил насмерть пожилую собутыльницу.

Все произошло днем 2 января, когда мужчина в квартире своей 86-летней знакомой в Энгельсе выпивал вместе с хозяйкой.

Как сообщил обвиняемый, между ними возникла ссора, потому что женщина стала его оскорблять. В ответ на это он несколько раз ударил ее чайником по голове, а упавшую добил ножкой от табурета.

Через некоторое время поняв, что женщина не подает признаков жизни, мужчина вышел на улицу и попросил прохожих вызвать «скорую». Медики подтвердили смерть, причиной которой стала тупая травма головы.

- Гражданин заключен под стражу, свою вину он уже признал полностью, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU