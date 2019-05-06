В Летном городке в Энгельсе погасят «Вечный огонь»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-06T16:59:25+03:00

Для профилактических работ на памятнике «Погибшим экипажам» огонь погасят на несколько часов

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Завтра, 7 мая, в Летном городке Энгельса на несколько часов погасят пламя «Вечного огня» у памятника «Погибшим экипажам».

Как сообщили в районной администрации, планируется проведение профилактических работ на памятнике. Ими займутся специалисты энгельсского филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область».

Работы связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Как сообщили в энгельсском комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, «Вечный огонь» погаснет с 5:00 и должен вспыхнуть вновь до 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU