В Летном городке в Энгельсе погасят «Вечный огонь»
Для профилактических работ на памятнике «Погибшим экипажам» огонь погасят на несколько часов
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Завтра, 7 мая, в Летном городке Энгельса на несколько часов погасят пламя «Вечного огня» у памятника «Погибшим экипажам».
Как сообщили в районной администрации, планируется проведение профилактических работ на памятнике. Ими займутся специалисты энгельсского филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область».
Работы связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы.
Как сообщили в энгельсском комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, «Вечный огонь» погаснет с 5:00 и должен вспыхнуть вновь до 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU