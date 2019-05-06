2019-05-06T16:18:26+03:00
Недвижимость

«КВС» представило для публичного обсуждения проект реконструкции городской станции аэрации

Проект принят без замечаний
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В Заводском районе Саратова состоялись публичные слушания по вопросу комплексной реконструкции городской станции аэрации (ГСА).

Реконструкция очистных сооружений повысит энергетическую эффективность объекта, надежность и бесперебойность работы системы водоотведения, а также существенно сократит эксплуатационные затраты.

Полный комплекс мероприятий по реконструкции позволит в долгосрочной перспективе сохранить на должном уровне качество очистки стоков в соответствии с требованиями, предъявляемыми на сброс в водоемы сточных вод, и улучшит экологическую обстановку в городе и акватории реки Волги.

Предложенный на обсуждение проект был принят без замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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