«КВС» представило для публичного обсуждения проект реконструкции городской станции аэрации
В Заводском районе Саратова состоялись публичные слушания по вопросу комплексной реконструкции городской станции аэрации (ГСА).
Реконструкция очистных сооружений повысит энергетическую эффективность объекта, надежность и бесперебойность работы системы водоотведения, а также существенно сократит эксплуатационные затраты.
Полный комплекс мероприятий по реконструкции позволит в долгосрочной перспективе сохранить на должном уровне качество очистки стоков в соответствии с требованиями, предъявляемыми на сброс в водоемы сточных вод, и улучшит экологическую обстановку в городе и акватории реки Волги.
Предложенный на обсуждение проект был принят без замечаний.
ИСТОЧНИК KP.RU