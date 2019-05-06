Жителям Саратовской области банки не доверяют больших кредитов

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-06T16:45:25+03:00

За год средний лимит на кредитках саратовцев вырос на 11,5%

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В первом квартале 2019 года средний лимит на кредитных картах жителей Саратовской области вырос на 11,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года (с 39 111 до 43 606 рублей). Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа Саратов один из самых бедных городов. 43 606 рублей — это средний размер кредитного лимита на картах. Меньший кредитный лимит установлен в среднем лишь жителям Оренбургской области — 41829 рублей.

Самый большой средний размер кредитного лимита на картах отмечен в Москве — 96,3 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 77,8 тыс. рублей и республике Саха (Якутия) — 72,4 тыс. рублей.

При этом в целом по России за год размер среднего лимита на кредитках вырос на 11,6%.

Средний размер лимитов на картах говорит о рисках, которые банки видят в этом регионе, уровне просроченной задолженности по кредитам. Там, где эти показатели невысоки, кредитный лимит выше.

ИСТОЧНИК KP.RU