Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС Саратовской области
В кармане у него нашли 95 тыс. рублей
Кадр оперативного видео УФСБ
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Управление ФСБ по Саратовской области опубликовало оперативное видео задержания высокопоставленного сотрудника МЧС.
На кадрах оперативной съемки задержанный рассказал, что у него в кармане брюк находятся наличные, переданные ему за базовые станции оператора сотовой связи. Всего сотрудники ФСБ насчитали 19 купюр по 5 тыс. рублей, то есть 95 тыс.
Напомним, начальника отдела Игоря Мусина задержали 22 апреля. По версии следствия, он получил 3,3 млн рублей в период с 2011 года.
Задержание начальника отдела МЧС в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU