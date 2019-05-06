Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-06T16:29:53+03:00

В кармане у него нашли 95 тыс. рублей

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Управление ФСБ по Саратовской области опубликовало оперативное видео задержания высокопоставленного сотрудника МЧС.

На кадрах оперативной съемки задержанный рассказал, что у него в кармане брюк находятся наличные, переданные ему за базовые станции оператора сотовой связи. Всего сотрудники ФСБ насчитали 19 купюр по 5 тыс. рублей, то есть 95 тыс.

Напомним, начальника отдела Игоря Мусина задержали 22 апреля. По версии следствия, он получил 3,3 млн рублей в период с 2011 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707069" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела МЧС в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU