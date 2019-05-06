СУ СК: Начальник отдела МЧС задержан за трехмиллионную взятку

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-06T15:28:39+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника ГУ МЧС Игоря Мусина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, с ноября 2011 по апрель 2019 года начальник отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи получил от оператора сотовой связи более 3,3 млн рублей. За эти деньги подозреваемый способствовал тому, что три базовые станции оператора связи, расположенные на зданиях ведомства, не были демонтированы.

После передачи очередного транша 22 апреля в сумме 95 тыс. рублей подозреваемый был задержан в ходе спецоперации УФСБ региона.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU