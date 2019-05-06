Застройщик «Автодом» в Саратове признан банкротом

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-06T16:09:12+03:00

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Арбитражный суд области признал банкротом саратовского застройщика ООО «Автодом».

Такое решение приняли 17 апреля. Теперь конкурсным управляющим организации на ближайший год станет Юрий Боровиков, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Генеральный директор компании Николай Якубович уже задолжал банкам 67 млн рублей. Он так и не смог погасить долг из-за дома на улице Верхняя, который никак не могут ввести в эксплуатацию. Компания «Автодом» была застройщиком этого здания. Ситуацию с ним обсуждали на заседании в правительстве области, которое прошло 12 апреля.

Глава региона Валерий Радаев потребовал у Николая Якубовича оплатить корректировку проекта и строительную экспертизу.

Застройщик ответил, что на нем и так много долгов, поэтому нести дополнительные расходы он не может. На это губернатор предложил генеральному директору «Автодома» пополнить свою нескончаемую копилку долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU