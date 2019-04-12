Ситуация с проблемным домом на улице Верхняя зашла в тупик

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-12T16:07:20+03:00

У строителей нет средств и желания нести дополнительные расходы

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В день космонавтики в правительстве Саратовской области обсудили проблемы дольщиков и достройку домов, которые можно сдать в этом году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с ООО «Автодом» на улице Верхняя ситуация зашла в тупик — нет желающих оплатить корректировку проекта и строительную экспертизу.

При этом есть инвестор — УМ-24, но он это делать не собирается, а предыдущий застройщик — Николай Якубович — говорит, что у него нет возможности оплатить. Он просит исполнить это авансом.

- А дольщики все сдали обязательства свои? Там у вас кто-то, говорят, один скупил 20 квартир, — спросил губернатор у Якубовича.

- Да, все оплатили, а что один скупил половину — брехня, — отозвался бывший застройщик.

- Это фамилия такая? Вы, давайте, найдите два миллиона и оплатите экспертизу. В банке займите, дом в такой высокой степени готовности, а сдать не можем, — предложил губернатор.

- Я банкам уже 67 млн рублей должен, — сказал Якубович.

- Так тем более, еще два возьмите, все равно не вернете, — поддержал неформальный и праздничный настрой встречи Радаев.

Он дал поручение зампреду Роману Бусаргину и министру строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину за неделю найти организацию, которая сможет сделать экспертизу.

Депутат Госдумы Татьяна Касаева, куратор дома, попросила губернатора пока не исключать объект из списков первой очереди, пообещав ускорить поиск решения.

ИСТОЧНИК KP.RU