Задержан осквернитель памятника Воинам-танкистам в Саратове
Полицейские вместе с сотрудниками службы безопасности Саратовской области задержали 25-летнего вандала, который осквернил памятник Воинам «Танк Т-34/85 Мать - Родина» в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУ МВД , 30 апреля в отдел обратился местный житель и рассказал о том, что неизвестный залили монумент красной краской и оставили записку : «Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет». Перекрасить его рабочие успели к концу этого же дня.
Задержанный признался, что ему не понравился цвет памятника и он решил его перекрасить. По его мнению, танк должен быть более зеленого цвета.
Нарушителю грозит штраф в размере до 40 тыс.рублей или даже провести несколько месяцев в тюрьме.
По факту проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU