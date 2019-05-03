В Поливановке мальчик на мопеде погиб под колесами ассенизатора
Он не справился с управлением
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Поливановке, которое произошло вчера, 2 мая, в 18:20.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 15-летний водитель мотоцикла Racer пытался обогнать слева автомобиль КамАЗ-53213, ассенизаторскую машину,за рулем которой был 25-летний мужчина.
Однако мальчик потерял управление и угодил под колеса большегруза.
В результате аварии от полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU