2019-05-03T08:11:40+03:00
Происшествия

В Поливановке мальчик на мопеде погиб под колесами ассенизатора

Он не справился с управлением
Дарья Вострикова
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Поливановке, которое произошло вчера, 2 мая, в 18:20.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 15-летний водитель мотоцикла Racer пытался обогнать слева автомобиль КамАЗ-53213, ассенизаторскую машину,за рулем которой был 25-летний мужчина.

Однако мальчик потерял управление и угодил под колеса большегруза.

В результате аварии от полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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