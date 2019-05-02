В Саратове подросток на мотоцикле врезался в ассенизаторскую машину и погиб

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-02T18:59:20+03:00

На месте работают правоохранители и облспас

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В поселке Поливановка Саратова 15-летний подросток за рулем мотоцикла погиб, столкнувшись с ассенизаторской машиной.

- Предполагается, что парень не справился с управлением и врезался во впереди идущее транспортное средство, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Медики констатировали его смерть.

На месте работают правоохранительные органы и областная служба спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU