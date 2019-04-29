Панков заявил о попытках получить квартиры в доме в Елшанке посторонними людьми

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-29T13:16:37+03:00

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На пресс-конференции в Саратове депутат Госдумы Николай Панков рассказал об интересном случае, который произошел недавно в ходе распределения квартир в новом многоэтажном доме между жителями аварийных бараков в Елшанке Ленинского района в Саратове.

Напомним, благотворительный проект, который инициировал Вячеслав Володин, позволил расселить несколько десятков аварийных зданий в поселке. Сдача нового дома запланирована на конец августа.

В приемную Володина обратились местные жители, которые заявили, что им нужна не одна, а пять квартир в новом доме. Оказалось, ушлые дельцы скупили недорого пять квартир в старых бараках, которые расселяют. И пришли требовать за каждую из них новую квартиру.

- Человек не понимает, что право стоять в очереди на государственную поддержку и расселение аварийного жилья у них никто не забирает, но благотворительный проект Володина рассчитан на помощь людям, расселение жильцов домов, где уже просто опасно жить. А не на обогащение тех, кто скупает квартиры подешевле и потом хочет менять их на жилье в новом доме, — заметил Панков.

Он рассказал, что были попытки получить в этом доме жилье людьми, которые на самом деле в расселяемых бараках не жили.

ИСТОЧНИК KP.RU