СУ СКР: Ландо получил от перевозчика 6,6 млн рублей за обеспечение победы в конкурсе

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-25T09:41:24+03:00

По версии следствия, на самом деле конкурс прошел честно, а Ландо просто обманул перевозчика

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В СУ СКР опубликовали подробности уголовного дела в отношении экс-руководителя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо.

В опубликованных материалах фамилия подозреваемого не упоминается, он обозначен как «Общественный деятель».

О том, что Александр Ландо подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, стало известно накануне, 24 апреля.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области в отношении одного из общественных деятелей Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2014 году администрация Саратова проводила отбор перевозчиков на городские маршруты. К гендиректору одного из участвовавших в конкурсе автотранспортных предприятий обратился «общественный деятель» с предложением помочь одержать победу в конкурсе.

- При этом он не обладал соответствующими полномочиями и никаким образом не мог повлиять на результаты проводившегося отбора. За решение указанного вопроса мужчина потребовал от руководителя предприятия ежемесячно передавать ему денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, на что последний, будучи введен в заблуждение, согласился, — сообщили в региональном СУ СКР.

По мнению следствия, перевозчик победил в конкурсе справедливо и без чьего-либо вмешательства. Он был признан победителем по всем лотам, на которые им подавались заявки.

Ландо убедил гендиректора предприятия в том, что это он обеспечил победу в отборе. С декабря 2014 по июль 2018 года он получил оговоренное вознаграждение в общей сумме 6,6 млн рублей.

Мошенничество «общественного деятеля» выявили УФСБ России по Саратовской области и Следственный комитет региона.

Расследование уголовного дела в отношении Александра Ландо продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU