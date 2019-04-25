2019-04-25T09:41:24+03:00
Общество

СУ СКР: Ландо получил от перевозчика 6,6 млн рублей за обеспечение победы в конкурсе

По версии следствия, на самом деле конкурс прошел честно, а Ландо просто обманул перевозчика
Поделиться:
Александр Ландо с областным прокурором Сергеем Филипенко, и начальником регионального ГУ МВД Николаем ТрифоновымАлександр Ландо с областным прокурором Сергеем Филипенко, и начальником регионального ГУ МВД Николаем ТрифоновымФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В СУ СКР опубликовали подробности уголовного дела в отношении экс-руководителя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо.

В опубликованных материалах фамилия подозреваемого не упоминается, он обозначен как «Общественный деятель».

О том, что Александр Ландо подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, стало известно накануне, 24 апреля.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области в отношении одного из общественных деятелей Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2014 году администрация Саратова проводила отбор перевозчиков на городские маршруты. К гендиректору одного из участвовавших в конкурсе автотранспортных предприятий обратился «общественный деятель» с предложением помочь одержать победу в конкурсе.

- При этом он не обладал соответствующими полномочиями и никаким образом не мог повлиять на результаты проводившегося отбора. За решение указанного вопроса мужчина потребовал от руководителя предприятия ежемесячно передавать ему денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, на что последний, будучи введен в заблуждение, согласился, — сообщили в региональном СУ СКР.

По мнению следствия, перевозчик победил в конкурсе справедливо и без чьего-либо вмешательства. Он был признан победителем по всем лотам, на которые им подавались заявки.

Ландо убедил гендиректора предприятия в том, что это он обеспечил победу в отборе. С декабря 2014 по июль 2018 года он получил оговоренное вознаграждение в общей сумме 6,6 млн рублей.

Мошенничество «общественного деятеля» выявили УФСБ России по Саратовской области и Следственный комитет региона.

Расследование уголовного дела в отношении Александра Ландо продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Горпарке Саратова у 13-летнего мальчика похитили телефон за 30 тыс. рублей
Литневская вручила благодарственные письма руководителям клубов мемориального Дома-музея имени В.И.Чапаева в городе Пугачеве
Напротив правительства в Саратове спиливают многолетние ели
Напротив Главпочтамта в Саратове столкнулись три авто
В Саратове люди остановили сбившего женщину водителя
Радаев собирает срочный брифинг чтобы рассказать о переменах в исполнительной власти региона
До 3 мая продлятся опрессовки в Заводском районе
Под Саратовом парень угрожал пенсионерке за отказ угостить выпивкой
В Энгельсе шесть раз судимый мужчина украл халат и продал его на ярмарке
В центре Саратова парень обокрал студента на 140 тыс. рублей
Под Саратовом женщина получила срок за хранение патронов к огнестрелу
В Федоровском районе хранили зерно в грязном и разрушающемся элеваторе
В Энгельсе у девушки украли iPhone за 55 тыс. рублей
Саратовская самбистка выиграла чемпионат России среди студентов
В Саратове пьяные рецидивистки обокрали друга сразу после застолья
Полиция Саратова разыскивает трех разбойников
В Саратове рецидивист попался на краже Hennessy за 10 тыс. рублей
В массовом ДТП в центре Саратова пострадали шесть человек
Панков: Виновность Ландо должен определить суд
В четверг в Саратове будет жарко и солнечно
Вячеслав Володин рассказал о проекте нового скоростного трамвая в Саратове
В Вольске пьяная женщина с ножом взяла в заложники трех человек
Начата проверка гибели мужчины при падении с дома на Малой Горной