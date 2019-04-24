Со шлюзового моста в Балакове прыгнул 50-летний мужчина
Тело уже достали из воды
Фото облспаса
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Днем 24 апреля в Балакове произошел несчастный случай на шлюзовом мосту.
Вероятно мужчина совершил обдуманный поступок, когда спрыгнул с высоты 30 м. Несмотря на то, что он упал в воду, мужчина погиб.
Его тело уже извлекли из воды специалисты областной службы спасения и передали полиции.
Как уточнил «КП-Саратов» в областной службе спасения, погибшему было 50 лет.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU