Семья в Саратове получит компенсацию за подмену ребенка в роддоме 29 лет назад

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-24T12:55:44+03:00

О случае в Ершовском районе показали на одном из федеральных каналов

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В Саратове удовлетворили иск семьи Бяковых и Марины Коваленко к Федоровской районной больнице, Минздравам области и РФ, а также Минфину РФ.

- Заявители взыскали с ответчиков компенсацию морального вреда и судебные расходы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Фрунзенского районного суда.

Напомним, семье Бяковых из Мокроуса Ершовского района 29 лет назад в роддоме подменили дочь. О том, что Марина Коваленко им не родная, они узнали во время проведения программы на одном из федеральных каналов. Они предполагали это, а экспертиза ДНК только подтвердила эти опасения.

В марте 2019 следователи организовали проверку по этому случаю, чтобы разобраться, кто виновен в подмене.

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ИСТОЧНИК KP.RU