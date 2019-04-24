Семья в Саратове получит компенсацию за подмену ребенка в роддоме 29 лет назад
В Саратове удовлетворили иск семьи Бяковых и Марины Коваленко к Федоровской районной больнице, Минздравам области и РФ, а также Минфину РФ.
- Заявители взыскали с ответчиков компенсацию морального вреда и судебные расходы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Фрунзенского районного суда.
Напомним, семье Бяковых из Мокроуса Ершовского района 29 лет назад в роддоме подменили дочь. О том, что Марина Коваленко им не родная, они узнали во время проведения программы на одном из федеральных каналов. Они предполагали это, а экспертиза ДНК только подтвердила эти опасения.
В марте 2019 следователи организовали проверку по этому случаю, чтобы разобраться, кто виновен в подмене.
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ИСТОЧНИК KP.RU