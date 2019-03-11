В Саратовской области следователи проверяют подмену детей в роддоме

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-11T16:06:32+03:00

Семья из Мокроуса обнаружила, что их дочь им не родная спустя 29 лет

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В Саратовской области следователи начали проверку по сообщению из СМИ о подмене ребенка. Предполагается, что случай произошел в Мокроусе Ершовского района.

- На одном из федеральных каналов 11 марта вышла программа, в которой показан сюжет об этой семье. Супруги считали, что это не их дочь, а настоящую подменили в роддоме 29 лет назад. Экспертиза ДНК, проведенная организаторами шоу, подтвердила, что женщина не является биологическим ребенком пары, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Теперь следователи изымут медицинскую и иную документацию, опросят персонал роддома и выяснят, кто виновен в подмене.

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ИСТОЧНИК KP.RU