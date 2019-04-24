Саратовские юные гандболисты могут стать чемпионами России

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-24T10:50:37+03:00

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В Астрахани 23 апреля состоялся полуфинальный матч всероссийских соревнований по гандболу среди юношей 2005 года рождения. Юношеская сборная Саратовской области встречалась с соперниками из Краснодара.

Первая половина встречи осталась за саратовцами, наша команда вышла вперед и удерживала лидирующие позиции. Итог первой половины — 11:10 в пользу наших земляков.

Во втором тайме битва продолжилась. Саратовцы до середины игрового отрезка лидировали, потом соперник вышел вперед, но наша команда не отпустила краснодарцев дальше одного мяча.

Когда на табло пошла последняя, 40-я, минута соперник лидировал 18:19. Однако в решающий момент ответственность взял на себя лидер команды Денис Молев и сравнял счет. По регламенту соревнований соперникам предстояло провести два овертайма по пять минут. Тут лучшие свои качества проявили наши земляки. За десять минут игрового времени дважды в нашей команде отличились Денис Молев и Максим Баюшкин, а Артем Сергеев и Егор Березин — по одному разу. В воротах несколько раз команду спас Сергей Гуреев, позволивший отличиться краснодарским гандболистам лишь один раз. Итог матча 25:20 в пользу сборной Саратовской области.

Завтра в 12:45 по саратовскому времени наша команда в финале встречается с прошлогодним чемпионом — командой Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU