2019-04-23T14:47:39+03:00
Общество

В Саратове третий раз за день вагоны трамвая сошли с рельс

Теперь не повезло пассажирам третьего маршрута
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 апреля, третий раз за день сходят с рельс вагоны трамвая. Напомним, первые два случая произошли ранним утром, движение восстановили после 08:00.

Информация об этом появилась в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Теперь не повезло пассажирам трамвая №3. «Рогатый» остановился у Соколовой улицы и не ехал в сторону Мирного переулка, а от 6-й дачной вагоны шли с увеличенным интервалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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