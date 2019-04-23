В Саратове третий раз за день вагоны трамвая сошли с рельс
Теперь не повезло пассажирам третьего маршрута
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Сегодня, 23 апреля, третий раз за день сходят с рельс вагоны трамвая. Напомним, первые два случая произошли ранним утром, движение восстановили после 08:00.
Информация об этом появилась в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».
Теперь не повезло пассажирам трамвая №3. «Рогатый» остановился у Соколовой улицы и не ехал в сторону Мирного переулка, а от 6-й дачной вагоны шли с увеличенным интервалом.
ИСТОЧНИК KP.RU