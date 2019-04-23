За час с рельсов сошли два трамвая в Саратове

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-23T07:58:57+03:00

Стояли трамваи №11 и троллейбусы №№5 и 10

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За утро 23 апреля в Саратове с рельсов сошли два трамвайных вагона.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», инциденты произошли с разницей в один час.

В 06:34 сошел вагон в районе остановки «Навигатор». Трамвай выезжал из депо и ЧП случилось на повороте. Около получаса стояли троллейбусы №№5 и 10, которые не могли объехать препятствие.

В 07:20 у стадиона «Авангард» сошел с рельсов трамвай №11. Движение было восстановлено после восьми часов.

ИСТОЧНИК KP.RU