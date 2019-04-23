Ищут виновника тройного ДТП у Олимпии в Саратове
Очевидцы происшествия подали клич в соцсетях
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Сегодня, 23 апреля, в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Яна Теплова ищет очевидцев тройного ДТП у гостиницы «Олимпия».
Напомним, столкновение произошло в минувшую субботу. Пьяный мужчина на черном Kia sportage протаранил два авто, после чего скрылся с места происшествия.
Виновника все равно задержали.
Девушка написала в группе «Типичный Саратов», что ищет очевидцев аварии, регистраторы в машинах которых зарегистрировали аварию на улице Чернышевского в 20:25.
Она добавила, что не хочет оставить виновника безнаказанным и повторения опасной ситуации на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU