2019-04-20T21:44:36+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина на внедорожнике протаранил два авто и врезался в забор в Саратове

Пострадавшего госпитализировали
Екатерина Семенова
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Фото "ЧП-Саратов"Фото "ЧП-Саратов"
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В Саратове мужчина на внедорожнике Kia врезался в два автомобиля и забор.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «ЧП-Саратов», авария произошла на улице Чернышевского, 14, возле гостиницы "Олимпия".

Предположительно, гражданин был нетрезв.

Фото "ЧП-Саратов"

Фото "ЧП-Саратов"

Для помощи и извлечения его из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Пострадавший был госпитализирован.

Фото "ЧП-Саратов"

Фото "ЧП-Саратов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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