Пьяный мужчина на внедорожнике протаранил два авто и врезался в забор в Саратове
Пострадавшего госпитализировали
Фото "ЧП-Саратов"
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В Саратове мужчина на внедорожнике Kia врезался в два автомобиля и забор.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «ЧП-Саратов», авария произошла на улице Чернышевского, 14, возле гостиницы "Олимпия".
Предположительно, гражданин был нетрезв.
Фото "ЧП-Саратов"
Для помощи и извлечения его из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Пострадавший был госпитализирован.
Фото "ЧП-Саратов"
ИСТОЧНИК KP.RU