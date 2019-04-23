Внук героя Великой Отечественной войны не может добиться выдачи ордена деда

В редакцию «КП-Саратов» обратился Антон Лукьянов, житель города, который ценит память своего деда, погибшего на Великой Отечественной войне, но не может получить его награду.

Василий Иванович ЛукьяновФото: Александр Уриевский

История очень простая: в конце 2018 года Антон Лукьянов разбирал архив умершего в 2005 году отца, Юрия Васильевича. Оказалось, что тот давно пытался узнать о подвиге своего отца (деда Антона Лукьянова — Василия Ивановича) в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, он не дожил – ответ пришел уже в 2007 году, когда рассекретили архив. Супруга Юрия Лукьянова положила письмо к остальным документам, где оно ждало более десяти лет.

- Сообщаем, что майор Лукьянов... награжден... орденом Отечественной войны 2 ст приказом БТ и МВ 1 Приб фр №017/н от 1.9.44 г... Награда не вручена. По вопросу передачи Вам неврученной награды рекомендуем обратиться в военкомат по месту жительства, — говорится в официальном ответе Минобороны России от 3 сентября 2007 года.

В 2007 году пришел ответ из Минобороны о вручении наградыФото: Александр Уриевский

Антон Лукьянов собрал все возможные документы и справки: от свидетельства о смерти отца до похоронки на деда – и отправился в военкомат Октябрьского района Саратова за наградой.

Там документы посмотрели, заявление приняли, пообещали все узнать... но награду не выдали.

- Сказали, что в 2011 году вышло постановление правительства, по которому наследники получают только удостоверения на награды, но не сами награды. Поэтому дадут мне только орденскую книжку, – удивился Антон Лукьянов.

Такой документ, действительно, существует. В Указе Президента РФ от 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» внесен пункт 47(1), который гласит, что «членам семьи и иным близким родственникам... передаются (вручаются) удостоверения к соответствующим государственным наградам СССР для хранения как память».

Семейный архив семьи Лукьяновых впечатляетФото: Александр Уриевский

- Но ведь в 2007 году официально предлагалось прийти именно для «передачи награды», — недоумевает Антон Лукьянов. — Получается, в то время орден физически существовал, а теперь его нет? Возможно, он и сейчас где-то есть, но никто не хочет искать? Или вообще в частной коллекции лежит?

Антон Лукьянов вместе с дочерью, сестрой и ее сыном каждый год ходят в составе «Бессмертного полка» с портретами деда-героя. В этом году их участие под вопросом. И не потому, что нет желания, а потому что семья чувствует неуважение со стороны государства.

- Мне предложили получить орденскую книжку на 9 мая. И я что, на «Бессмертном полку» прикреплю к фотографии деда эту бумажку? Зачем мы вообще ходим на День Победы, плачем там, зачем вообще отмечаем 9 мая, если такое отношение? Это профанация святого праздника и для меня выглядит как безумие, – заявил Антон Лукьянов.

В военкомате Антону Лукьянову, кстати, не дали официального уведомления, что орден он не получит.

- Я ему сообщил, он в курсе. В Указе все сказано, что награды СССР родственникам не выдаются, — заявил корреспонденту «КП-Саратов» сотрудник военкомата Василий Алексеевич, который категорически отказался представляться. — Лукьянов предоставил документы уже после появления этого Указа. А награда ему и в 2007 году не была бы выдана. Он все это понял, но хочет получить орден.

Сейчас Антон Лукьянов готов идти дальше. На портале «Лица губернии» он опубликовал обращение к депутату Государственной думы Николаю Панкову, где просит помочь разобраться в ситуации.

СПРАВКА

Василий Иванович Лукьянов родился в 1911 году. На фронт был призван с самого начала войны — в июне 1941 года и служил заместителем командира по политической части 1452-го самоходного артиллерийского Перекопского полка РГК. В боях с 5 по 7 августа, а также 12 августа 1944 года в Литовской ССР «проявил исключительное бесстрашие».

- Автомашина, на которой следовал тов. Лукьянов, была подбита арт.огнем противника, однако он оставался в боевых порядках до конца боя. Все последующие дни боев тов. Лукьянов постоянно находился у боевых машин и проводил беседы с людьми, вдохновляя их на новые подвиги. Вся эта партийно-политическая работа, а также его личный пример мужества и отваги способствовало выполнению полком боевой задачи. За четыре дня боев полк уничтожил: танков типа «Тигр» — один, самоходных установок — девять, дзотов — 15, минометов — 14, полевых орудий — 14, противотанковых пушек — 17 и много другой техники. Расстреляно и подавлено гусеницами свыше 380 солдат и офицеров противника. Взят в плен 21 человек, в том числе три офицера, — говорится в наградном листе гвардии майора Василия Лукьянова.

Подвиг Василия Лукьянова. Документ из картотеки проекта "Подвиг народа"

К сожалению, 15 августа он был тяжело ранен и попал в госпиталь медсанчасти №214, где 18 августа скончался. Похоронен на опушке леса около школы, в 1 км на юго-восток от деревни Гринюнай.

Приказ о награждении был издан 1 сентября.