2019-04-22T22:10:18+03:00
Общество

Сегодня ночью на небе прольется метеоритный поток Лириды

Жители Саратовской области смогут его увидеть, если небо не затянет тучами
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Метеорный поток под названием Лириды достигнет своего пика над европейской территорией России и над Саратовской областью в ночь с 22 на 23 апреля.

Как уверяют астрономы, звездопад можно будет наблюдать без специальной оптики. Метеоры будут лететь со стороны созвездия Лиры, которое во второй половине ночи будет находиться высоко над горизонтом.

Прогнозируется, что за час в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд». Скорость, с которой они входят в атмосферу Земли и сгорают, достигает 48 километров в секунду. Были годы, когда в отдельных регионах мира поток падающих из космоса частиц достигал нескольких сотен в час.

Лириды это один из самых старых известных метеорных потоков. Еще в 687 году до нашей эры его наблюдали китайцы, которые записали про "звездный дождь с неба". С тех пор поток ослаб, и усиливается раз в 415 лет за счет кометы C/1861 G1 Тэтчер, пролетающей рядом с Землей.

Чтобы разглядеть падающие лириды, нужно лечь ногами к северу, западу или к югу. Метеоры начнут падать сверху — из точки, расположенной примерно в 60 градусах над горизонтом.

В такой ситуации вам очень пригодится спальный мешок или матрас с одеялом – ночи пока еще слишком прохладные.

К сожалению, по прогнозам синоптиков, в Саратове небо после полуночи затянет тучами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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