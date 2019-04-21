В Правобережье Саратовской области природные пожары охватили десятки километров

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-21T10:38:31+03:00

Пожары на границе Саратовской и Пензенской областей

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За последние сутки в Саратовской области зафиксировано несколько крупных пожаров.

Спутниковая карта пожаров fires.ru на территории Саратовской области зафиксировала несколько крупных очагов возгораний. В основном они происходят в поймах рек, где на больших площадях выгорает сухой камыш.

Один из крупнейших пожаров за 20 апреля отмечен в полях и по берегам реки Боровая Криуша в районе Сергеевки Калининского района. Здесь вчера было шесть очагов возгораний общей площадью более 10 кв. км.

Три очага возгорания зафиксированы возле села Ольгино Аркадакского района вдоль дороги от Аркадака на Алексеевку. Общая площадь пожара 20 апреля составляла 5,6 кв. км.

В Турковском районе 5,2 кв. км горело возле села Перевесинки на границе с Ртищевским районом. Там спутники зафиксировали 6 очагов возгораний.

Еще один крупный центр возгораний общей площадью более 10 кв. км зафиксирован 20 апреля в пойме реки Сердоба на границе Саратовской и Пензенской областей, возле поселка Жулевский Екатериновского района. Здесь было сразу 7 очагов возгорания.

Обращает на себя внимание тот факт, что все эти пожары происходят в относительно лесистом Правобережье. В засушливых районах Левобережья Саратовской области очагов природных пожаров не зафикировано.

Напомним, по данным регионального ГУ МЧС, за 20 апреля произошло 26 возгораний в Саратове и 117 - в районах области. Большая часть из них – палы травы и камышей.

ИСТОЧНИК KP.RU