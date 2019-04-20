Волгоградская область не допустила Бондаренко до участия в губернаторских выборах
Волгоградская область не будет привлекать депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко (КПРФ) в качестве кандидата на какой-либо пост в органы исполнительной или законодательной власти. В этом он признался сегодня на митинге, который проводили сотрудники предприятия «ТРОЛЗА».
- Я остаюсь жить в Саратове, – заявил Бондаренко, выступая с трибуны перед заводчанами.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что однопартийцы доверят Бондаренко возглавить коммунистов на выборах в законодательное собрание Волгоградской области. Сообщалось также о возможности его участия в качестве кандидата на выборах губернатора соседнего региона.
Судя по сегодняшнему признанию Бондаренко, его блогерские способности, умение делать селфи, но полное неумение брать на себя обязательства и решать реальные проблемы людей оказались в соседнем регионе не востребованы.
ИСТОЧНИК KP.RU