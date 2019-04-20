2019-04-20T16:47:54+03:00
Общество

Волгоградская область не допустила Бондаренко до участия в губернаторских выборах

Он заявил, что останется в Саратове
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Волгоградская область не будет привлекать депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко (КПРФ) в качестве кандидата на какой-либо пост в органы исполнительной или законодательной власти. В этом он признался сегодня на митинге, который проводили сотрудники предприятия «ТРОЛЗА».

- Я остаюсь жить в Саратове, – заявил Бондаренко, выступая с трибуны перед заводчанами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что однопартийцы доверят Бондаренко возглавить коммунистов на выборах в законодательное собрание Волгоградской области. Сообщалось также о возможности его участия в качестве кандидата на выборах губернатора соседнего региона.

Судя по сегодняшнему признанию Бондаренко, его блогерские способности, умение делать селфи, но полное неумение брать на себя обязательства и решать реальные проблемы людей оказались в соседнем регионе не востребованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский «Сокол» всухую обыграл «Рязань»
На улице в Саратове нашли истекающего кровью мужчину
В Саратове из-за ДТП перестали ходить троллейбусы №7 и 10
Дело об убийстве тростью под Вольском передано в суд
Коммунисты не знают, как спасти энгельсский завод «ТРОЛЗА»
В Елшанке могут расселить еще один барак
Валерий Радаев посадил березу на Кумысной поляне
Пьяная компания до смерти забила парня в Заводском районе
В столкновении двух ВАЗов в Заводском районе пострадали два человека
Евгений Примаков: Вернуть сразу все имущество САЗа нереально
В СГЮА прошла всероссийская акция «Библионочь-2019»
Эксперт рассказал о причинах появления оползня на Новоузенской
В Саратове пьяный пешеход упал на автомобиль
Двое мужчин и женщина признались в краже из дачи в Усть-Курдюме
В Саратове мужчина пытался перебежать дорогу и попал под автобус
Панков: Профиль в Инстаграм помогает Володину узнавать о том, что волнует жителей
Ребенку сломали ногу на снежной горке в Саратове: Дело передано в суд
В субботу саратовцев ожидает потепление
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС