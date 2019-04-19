Житель Ершова обокрал родное депо на 373 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-19T15:11:45+03:00

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Суд признал виновным 45-летнего жителя Ершова в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Ершовской транспортной прокуратуры, по версии следствия, с марта 2017 по октябрь 2018 года работник сервисного локомотивного депо «Ершовское» филиала «Южный» ООО «ЛокоТехСервис» похищал новые и бывшие в употреблении комплектующие детали дизельных двигателей тепловоза на общую сумму более 373 тыс. рублей.

Мужчина раскаялся, признал свою вину и возместил ущерб.

Суд назначил ему год условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU