Житель Ершова обокрал родное депо на 373 тыс. рублей
Ему дали год условного срока
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Суд признал виновным 45-летнего жителя Ершова в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Ершовской транспортной прокуратуры, по версии следствия, с марта 2017 по октябрь 2018 года работник сервисного локомотивного депо «Ершовское» филиала «Южный» ООО «ЛокоТехСервис» похищал новые и бывшие в употреблении комплектующие детали дизельных двигателей тепловоза на общую сумму более 373 тыс. рублей.
Мужчина раскаялся, признал свою вину и возместил ущерб.
Суд назначил ему год условного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU