В Саратовской области злоумышленник разобрал участок железной дороги
Мужчину задержали
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Вчера, 18 апреля, полиция Балаковского района раскрыла крупную кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 апреля в 19:00 поступило заявление 36-летней женщины, что с 10 по 11 октября 2018 года неизвестные разобрали участок пути на территории СНТ «Каштан» в районе старой пристани. Похищено 120 железнодорожных подкладок и 480 путевых костылей, которые необходимы для закрепления рельсов, причинив ущерб на почти 27 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 25-летний пять раз судимый мужчина.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU