В Саратовской области злоумышленник разобрал участок железной дороги

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-19T10:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 18 апреля, полиция Балаковского района раскрыла крупную кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 апреля в 19:00 поступило заявление 36-летней женщины, что с 10 по 11 октября 2018 года неизвестные разобрали участок пути на территории СНТ «Каштан» в районе старой пристани. Похищено 120 железнодорожных подкладок и 480 путевых костылей, которые необходимы для закрепления рельсов, причинив ущерб на почти 27 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 25-летний пять раз судимый мужчина.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU