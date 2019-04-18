В Саратове из-за оползня перекрыли несколько улиц
В Саратове на неделю закрыли движение по улице Новоузенская.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, причиной стал оползень.
С вечера 18 апреля до 18 часов 25 апреля будут перекрыты следующие участки:
- от 2-го Детского проезда до Арбатской улицы (там поставят знаки «Тупик» и «Движение запрещено»);
- на пересечении Новоузенской и Арбатской («Въезд запрещен»);
- закрыта будет улица Кумысная от поворота к Мостовой до лагеря «Березка» (знаки «Тупик» и «Движение запрещено»);
- после развилки у лагеря «Березка» по направлению к Новоузенской («Въезд запрещен»).
Исключение сделано для аварийных и срочных служб. На месте будут работать сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU