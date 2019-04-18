В Саратове из-за оползня перекрыли несколько улиц

СЕГОДНЯ 19:39 2019-04-18T19:39:03+03:00

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В Саратове на неделю закрыли движение по улице Новоузенская.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, причиной стал оползень.

С вечера 18 апреля до 18 часов 25 апреля будут перекрыты следующие участки:

- от 2-го Детского проезда до Арбатской улицы (там поставят знаки «Тупик» и «Движение запрещено»);

- на пересечении Новоузенской и Арбатской («Въезд запрещен»);

- закрыта будет улица Кумысная от поворота к Мостовой до лагеря «Березка» (знаки «Тупик» и «Движение запрещено»);

- после развилки у лагеря «Березка» по направлению к Новоузенской («Въезд запрещен»).

Исключение сделано для аварийных и срочных служб. На месте будут работать сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU