Пьяный житель Аткарска ночью поджег дом бывшей, где спали женщины и дети

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-18T12:44:52+03:00

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима

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В Аткарске мужчина признан виновным в покушении на убийство, уничтожении имущества и краже

Следователи собрали доказательства вины 34-летнего Рустама Каримова, и суд признал его виновным в покушении на убийство четырех лиц, в том числе детей.

В ночь с 23 на 24 июня прошлого года Каримов решил сжечь дом бывшей сожительницы вместе со всеми ее домочадцами. Мужчина затаил обиду на то, что его выгнали.

В доме в ту ночь спали, кроме сожительницы, ее 27-летняя дочь и двое малолетних внуков.

Охвативший дом огонь заметили соседи. Они успели разбудить всех и вывести на улицу. Однако дом полностью сгорел.

Обиженный сожитель проведет следующие девять лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU