Пьяный житель Аткарска ночью поджег дом бывшей, где спали женщины и дети
В Аткарске мужчина признан виновным в покушении на убийство, уничтожении имущества и краже
Следователи собрали доказательства вины 34-летнего Рустама Каримова, и суд признал его виновным в покушении на убийство четырех лиц, в том числе детей.
В ночь с 23 на 24 июня прошлого года Каримов решил сжечь дом бывшей сожительницы вместе со всеми ее домочадцами. Мужчина затаил обиду на то, что его выгнали.
В доме в ту ночь спали, кроме сожительницы, ее 27-летняя дочь и двое малолетних внуков.
Охвативший дом огонь заметили соседи. Они успели разбудить всех и вывести на улицу. Однако дом полностью сгорел.
Обиженный сожитель проведет следующие девять лет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU