2019-04-18T12:04:03+03:00
Звезды

Саратовская театральная студия попросит разрешения у Зудиной называться именем Табакова

В ТЮЗе имени Киселева будет студия имени Табакова
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В пятницу 19 апреля народная артистка России Марина Зудина планирует посетить Детскую студию при ТЮЗе имени Ю. П. Киселева. Это должно произойти в рамках фестиваля «Уроки Табакова», который проходит в эти дни в Саратове.

- Планируется церемония подписания соглашения о намерениях присвоить студии имя народного артиста России Олега Павловича Табакова, — сообщили в региональном Минкульте.

В детской студии при ТЮЗе Киселева существует шесть творческих объединений, это более 100 детей, большинство занимаются бесплатно. Руководителем детской студии при ТЮЗе Киселева является Алексей Чернышёв, ранее занимавший должность главного режиссера Детского театрально-концертного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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