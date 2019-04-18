В результате оползней частично перекрыта дорога через Кумысную поляну

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-18T11:00:58+03:00

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Ограничено движение по одной из полос на улице Новоузенская по дороге к лесопарку Кумысная поляна. Это вызвано недавними оползнями, которые произошли на одном из участков дороги и грозят разрушить трассу. Временные знаки отдают приоритет транспорту, который движется на подъем в лесопарк. Об ограничениях и установлении наблюдения за участком дороги заявил глава администрации Саратова Михаил Исаев.

На улице Новоузенская по дороге из лесопарка «Кумысная поляна» в непосредственной близости к проезжей части произошел оползень. Пропитанная талыми водами земля обрушилась. Вероятно, этому поспособствовали также земляные работы, которые проводил владелец участка рядом с дорогой.

- Мной поручено заместителю по городскому хозяйству Максиму Сиденко в кратчайшие сроки составить план мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и собрать комиссию по ЧС с руководителями профильных ведомств, где будут рассмотрены пути решения возникшей проблемы, — прокомментировал ЧС на улице Новоузенская глава города Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU