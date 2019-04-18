Юная водительница в Саратове сбила пожилого мужчину на мопеде

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-18T09:42:23+03:00

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Вечером 17 апреля в Саратове автолюбительница сбила мопедиста.

Авария произошла в 17:30 напротив дома №80 по Ново-Астраханскому шоссе.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, 22-летняя женщина за рулем «Лады Калины» не разобралась с очередностью проезда перекрестков. В результате юная водительница сбила 62-летнего мужчину на мопеде «Vento».

Мопедист получил травмы и был госпитализирован прибывшими к месту ДТП медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU