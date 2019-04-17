Суд вернул Вольскому району проданное частникам здание детской поликлиники

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-17T14:06:47+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области изъял у ООО «Райский сад» здание бывшей детской поликлиники и участка под ним для муниципальных нужд Вольского района.

Земельный участок площадью 2 398 кв. м и находящееся на нем нежилое здание бывшей поликлиники достались санкт-петербургскому ООО еще в 2005 году.

Администрация района решила его выкупить, как вновь выявленный объект культурного наследия, чтобы разместить там школу искусств. ООО «Средневолжская оценочная компания» провела оценка рыночной стоимости объектов недвижимости — 2,412 млн рублей за нежилое здание и 815 тыс. рублей за землю. Собственник предложения о выкупе не принимал. Тогда чиновники подали иск в арбитраж.

ООО «Райский сад» наняло других оценщиков, предоставивших следующие цифры: 10,717 млн рублей, из которых здание — 8,683 млн рублей, земельный участок — 2,034 млн рублей.

- В ходе судебного разбирательства по ходатайству сторон судом была назначена судебная экспертиза по определению рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимости. Согласно заключению ООО «Поволжское экспертное бюро» от 07.02.2019г. №19/081, подготовленного экспертом Богдановым, рыночная стоимость нежилого здания и земельного участка составляют в сумме 3,218 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Арбитража.

На этом основании суд изъял землю и здания у частников, передал ее в собственность района, а взамен назначил установленную экспертом выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU